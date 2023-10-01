Как праздновали Трофимовы вечерки 2 октября, для чего угощали нищих медом и «припевали» парней Ксения КирпикВ православной церкви 2 октября почитают память преподобного Трофима, а в народе праздник в его честь прозвали Трофимовы вечерки.