Красавица, которой не суждено было состариться, считалась одной из самых ярких звезд начала XX века. Ее жизнь оборвалась на самом интересном месте, когда она стала известной всему миру.
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