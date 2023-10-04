Политолог Михайлов: Россия должна принять жесткие меры против политики Армении

Ответ России на тарификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должен включать в себя "жесткие меры", причем не только дипломатические, убежден политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
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