Небензя посоветовал западным странам забыть о победе над Россией на поле боя

Победить Россию на поле боя ни у кого не получится, заявил Василий Небензя.Европа уже не раз пыталась победить Россию на поле боя, но каждый раз для неё это заканчивалось провалом, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.