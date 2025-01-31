Раскрыто содержание переговоров Мадуро и посланника Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили в ходе встречи в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений.
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