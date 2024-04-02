Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Гений про злодейства Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.
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