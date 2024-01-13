В Эстонии предложили заминировать границу с Россией

При строительстве заградительных барьеров у границы с Россией предложено разместить противопехотные и противотанковые мины, завил депутат парламента Эстонии от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас (он прямо не называл Россию, но Эстония имеет сухопутную границу только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о границе с Россией, – прим.