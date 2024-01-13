Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Эстонии предложили заминировать границу с Россией

В Эстонии предложили заминировать границу с Россией

При строительстве заградительных барьеров у границы с Россией предложено разместить противопехотные и противотанковые мины, завил депутат парламента Эстонии от оппозиционной Консервативной народной партии, подполковник запаса Лео Куннас (он прямо не называл Россию, но Эстония имеет сухопутную границу только с Латвией и Россией, поэтому очевидно, что речь шла именно о границе с Россией, – прим.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Сами и подрываться будут. Жаль что столько в мире идиотов.
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Нет предела дебилизму!
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15 час.

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