На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости

Евгений

Потом отожравшись эти гниды смотрят на вас свысока и считают неудачниками. Какого хрена актер получает несусветные средства за какой-нибудь сериал, которые не снились и бригаде шахтеров за год в забое? Кто так оценивает его "непосильный" труд? Потом эта шушара начинает считать себя кастой патрициев с недвижкой за бугром, парком авто и совсем не скромными по цене побрякушками на жопе потому, что все другие места уже утыканы изумрудами. И вы хотите, чтобы они потом уважали народ или считали его ровней себе? Государство же само показывает всем, кто для него важней. Условные учитель, врач, токарь, военный или петух в перьях прыгающий по крестам...