Записки актера. Здравствуйте! А может ли выжить искусство на самоокупаемости? А если оно спорное и новаторское? Сможет ли кино собрать зрителя без бюджетных денег? Продолжат ли обогащаться наши «звёзды» без иждивения за счёт налогов? И самое главное - почему государство кормит и содержит такое большое количество создателей пошлых фильмов и спектаклей? Филипп Киркоров, Сергей Гармаш, Константин Богомолов.
На шее у народа: о непомерных заработках артистов из бюджета и сможет ли культура жить на самоокупаемости
Комментарии
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Евгений
Потом отожравшись эти гниды смотрят на вас свысока и считают неудачниками. Какого хрена актер получает несусветные средства за какой-нибудь сериал, которые не снились и бригаде шахтеров за год в забое? Кто так оценивает его "непосильный" труд? Потом эта шушара начинает считать себя кастой патрициев с недвижкой за бугром, парком авто и совсем не скромными по цене побрякушками на жопе потому, что все другие места уже утыканы изумрудами. И вы хотите, чтобы они потом уважали народ или считали его ровней себе? Государство же само показывает всем, кто для него важней. Условные учитель, врач, токарь, военный или петух в перьях прыгающий по крестам...
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21 час.
L
Leonid
...как сказал в своё время Лёня Якубович: - я за 1000 баксов с дивана не встану....
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19 час.
МГ
Миша Граник
Рыба гниет с головы. Какой министр культуры, такая и культура.
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11 час.
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