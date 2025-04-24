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Царьград

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Пленный ВСУшник признался в убийстве 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя

Пленный ВСУшник признался в убийстве 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя

Украинский морпех Денис Рашпля рассказал, как он и его сослуживцы отстреливали местное население.Бывший морской пехотинец ВСУ Денис Рашпля сознался в убийстве не менее 16 мирных граждан в пригороде Мариуполя весной 2022 года.

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