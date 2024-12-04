Маск отреагировал на новость о задолженности Хантера Байдена в $300 тысяч

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск назвал «странной и смешной» новость, что сын действующего президента США Джо Байдена Хантер оставил непогашенной задолженность в размере $300 тыс.
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