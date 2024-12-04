RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...Журналист Боуз: г...
  • Сергей Карабухин
    Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленский только и умеет создавать...США внесли в санк...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...«Восемь миллиарде...

Маск отреагировал на новость о задолженности Хантера Байдена в $300 тысяч

Маск отреагировал на новость о задолженности Хантера Байдена в $300 тысяч

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск назвал «странной и смешной» новость, что сын действующего президента США Джо Байдена Хантер оставил непогашенной задолженность в размере $300 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх