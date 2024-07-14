Песков: Россия и США находятся в стадии острой конфронтации

Россия и Соединенные Штаты находятся РФ и США находятся в стадии в стадии глубокой, острой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео размещено 14 июля в его Telegram-канале.