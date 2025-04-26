❗️🔊Освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима в Киеве, - заявил Владимир Путин По всей видимости, впереди ещё очень много событий оперативно-стратегического масштаба.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🔊Освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима в Киеве, - заявил Владимир Путин По всей видимости, впереди ещё очень много событий оперативно-стратегического масштаба.