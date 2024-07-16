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Военным группировки "Центр" вручили деньги за подбитые "Абрамсы" и "Лерпарды"

Военным группировки "Центр" вручили деньги за подбитые "Абрамсы" и "Лерпарды"

Церемония награждения в зоне СВО состоялась в седьмой разПо полмиллиона рублей получили в торжественной обстановке военнослужащие группировки войск "Центр".

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