Охлобыстин вступился в защиту Урганта

Актер Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу «НЕОРУЭЛЛ» встал в защиту телеведущего Ивана Урганта, который опубликовал в соцсетях черный квадрат, тем самым выразив отношение к СВО.
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