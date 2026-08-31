Как запустить детский бассейн: от идеи до автоматизации процессов

Когда я впервые задумалась о собственном деле, связанном с детьми и водой, то довольно быстро поняла: это направление требует не только любви к малышам, но и предельно системного подхода.
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