В Татарстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегальный мигрант"

Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан совместно с профильными службами республики ведется работа по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции.
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