Российские Telegram-каналы лишились монетизации

Telegram убрал монетизацию от покупки рекламы для российских каналов. Об этом сообщает ТАСС. Владельцы российских Telegram-каналов пожаловались, что больше не могут зайти в подраздел монетизации через статистику.
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