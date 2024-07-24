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Российские Telegram-каналы лишились монетизации

Российские Telegram-каналы лишились монетизации

Telegram убрал монетизацию от покупки рекламы для российских каналов. Об этом сообщает ТАСС. Владельцы российских Telegram-каналов пожаловались, что больше не могут зайти в подраздел монетизации через статистику.

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