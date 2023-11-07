Что хранят BTS в своих карманах?

Привет, АРМИ! Сегодня мы собрали для вас необычные комментарии анонимного корейского журналиста, которому доводилось работать с BTS и задали ему только один вопрос: знает ил он, что хранят парни у себя в карманах? И знаете, что? Он обладает такой информацией! Поделимся всем, что нам рассказал коллега из Кореи.