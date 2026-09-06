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ТАСС: Украина нашла на подготовку к зиме $1,7 млрд из необходимых $6,2 млрд

ТАСС: Украина нашла на подготовку к зиме $1,7 млрд из необходимых $6,2 млрд

Киевский режима для финансирования подготовки страны к зиме смог на начало сентября найти лишь около $1,7 млрд из предусмотренных изначальным планом $6,2 млрд.

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