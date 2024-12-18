Россия на втором месте среди поставщиков газа в ЕС

Согласно данным Евростата, на которые ссылается РИА «Новости», в октябре текущего года наша страна стала вторым поставщиком природного газа в Евросоюз с уровнем в 1,3 млрд евро.
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Согласно данным Евростата, на которые ссылается РИА «Новости», в октябре текущего года наша страна стала вторым поставщиком природного газа в Евросоюз с уровнем в 1,3 млрд евро.
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