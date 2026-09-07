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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рэмс» ожидают, что Пука Накуа и Аларик Джексон сыграют против «Сан-Франциско». Обоим футболистам грозит дисквалификация

Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей ожидает, что ресивер Пука Накуа и тэкл нападения Аларик Джексон смогут принять участие в матче 1-го тура против «Сан-Франциско».

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