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«МЮ» – «Ман Сити»: мнения игроков БЕТСИТИ о фаворите матча разделились

13 сентября в главном матче 4-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 мск.

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