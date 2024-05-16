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Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Ежегодные акции помогают привлечь большое количество ребят к эковолонтерству Экологическое волонтерство становится все более интересным и популярным видом добровольческой деятельности среди молодежи Москвы.

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