Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Ежегодные акции помогают привлечь большое количество ребят к эковолонтерству Экологическое волонтерство становится все более интересным и популярным видом добровольческой деятельности среди молодежи Москвы.
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