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Аргументы и Факты

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КСИР заявил о сбитом американском БПЛА MQ-9 над Ормузским проливом

КСИР заявил о сбитом американском БПЛА MQ-9 над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении беспилотника MQ-9 в восточной части Ормузского пролива.

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