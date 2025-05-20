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В Бобруйске назвали победителей конкурса детских рисунков ´Пасхальная радость´.

В Бобруйске назвали победителей конкурса детских рисунков ´Пасхальная радость´.

17 мая 2025 года были объявлены итоги конкурса детских рисунков ´Пасхальная радость´.Торжественная церемония награждения состоялась в Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в рамках Xlll Международного фестиваля поддержки семьи, материнства и детства ´Счастье в детях´.

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