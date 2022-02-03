«Всякий, кто убьет европейца, считается святым». Афганское восстание против британских оккупантов

Кабульская крепость Бала-Хиссар в 1879 годуЗемля горит под ногами оккупантов Казалось, что захватив Кандагар, Кабул и другие важнейшие города Афганистана, и посадив в столице ручного эмира Шуджу, британцы заложили основы прочного господства в стране.