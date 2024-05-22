Поисковик Александрова: Чтобы заявить о пропаже близкого человека, не нужно ждать 3 дня

Следует сразу же звонить в полицию или службу 112 Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова опровергла распространенное заблуждение о «правиле трех суток» для подачи заявления о пропаже близкого человека.
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