Гладков сообщил, что в Белгородской области зафиксировано 66 прилетов от ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telelrgram-канале, что Вооруженные сил Украины в течение суток выпустили по населенным пунктам российского региона 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотных летательных аппаратов.
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