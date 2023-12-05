Гладков сообщил, что в Белгородской области зафиксировано 66 прилетов от ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telelrgram-канале, что Вооруженные сил Украины в течение суток выпустили по населенным пунктам российского региона 66 различных боеприпасов, также было совершено несколько атак беспилотных летательных аппаратов.