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Военное обозрение

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Британское издание утверждает, что Киев хотел бы провести переговоры с Москвой о взаимном прекращении ударов по энергетике

Британское издание утверждает, что Киев хотел бы провести переговоры с Москвой о взаимном прекращении ударов по энергетике

Британцы ссылаются на некий неназванный источник в Киеве.

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