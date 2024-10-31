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Смоленская Газета

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Смоленские таможенники приняли участие в круглом столе в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова

Смоленские таможенники приняли участие в круглом столе в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова

В Смоленском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ) состоялся круглый стол на тему: «Технологии таможенного контроля после выпуска товаров: современное состояние и направления развития».

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