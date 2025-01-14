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CNN: Байден в последний раз попробует убедить ЕС изъять российские активы

Уходящий президент США Джо Байден предпримет последнюю попытку убедить страны Европейского союза (ЕС) изъять замороженные российские активы, чтобы усилить позицию стран Запада на потенциальных переговорах.

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