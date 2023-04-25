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США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

Министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.

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