США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

Министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.
Министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.
Свежие комментарии