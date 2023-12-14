Депутат Буцкая предложила обучать на детских аниматоров в вузах и колледжах

В России стоит на законодательном уровне закрепить специальность "детский аниматор" и обучать по ней в колледжах и вузах - это необходимо для соблюдения правовых, нравственных и этических норм по работе с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии