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Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

В Алтайском крае не собираются снимать запрет на подворный убой скота, введённый осенью 2021 года. Хотя с такой просьбой к губернатору Виктору Томенко на прошлой неделе вновь обратились Алтайский союз предпринимателей и региональное отделение ОНФ.

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