Дефицита нет, но цены растут. Что происходит на мясном рынке Алтая после запрета на подворный убой скота

В Алтайском крае не собираются снимать запрет на подворный убой скота, введённый осенью 2021 года. Хотя с такой просьбой к губернатору Виктору Томенко на прошлой неделе вновь обратились Алтайский союз предпринимателей и региональное отделение ОНФ.