Собчак указала Трампу на ошибку после его заявлений о Второй мировой войне

Ведущая напомнила, что победу одержал Советский Союз Слова американского Дональда Трампа о победе над Германией во Второй мировой войне прокомментировала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» телеведущая Ксения Собчак.
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