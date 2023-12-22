Axios: спикер Джонсон призвал Байдена возобновить строительство стены на юге

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена принять меры по обеспечению безопасности южной границы, в частности, возобновить строительство пограничной стены, что было одной из мер бывшего американского президента Дональда Трампа.
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