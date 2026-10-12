The War On Columbus Was Never Really About Columbus Authored by Jarrett Stepman via The Daily Signal, Christopher Columbus is having a revival thanks to President Donald Trump and the good sense of the American people.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым