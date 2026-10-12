Zero Hedge
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Zero Hedge

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The War On Columbus Was Never Really About Columbus

The War On Columbus Was Never Really About Columbus

The War On Columbus Was Never Really About Columbus Authored by Jarrett Stepman via The Daily Signal, Christopher Columbus is having a revival thanks to President Donald Trump and the good sense of the American people.

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