Российская телеведущая пожаловалась на шопинг в Италии

Российская телеведущая Виктория Боня пожаловалась на шопинг в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Российская телеведущая Виктория Боня пожаловалась на шопинг в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
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