Politico: Тема «российской угрозы» нужна Макрону для мобилизации электората перед выборами в Европарламент

На Западе продолжают обсуждать довольно неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макроне о возможности ввода войск НАТО на Украину, которое он сделал в конце февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии