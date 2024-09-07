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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко – букмекерский фаворит против Пегулы в финале US Open

Арина Соболенко встретится с Джессикой Пегулой в финале US Open. Соболенко – явный фаворит за 1.33. На Пегулу предлагается 3.

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