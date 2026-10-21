“President Donald Trump on Wednesday insisted that he had nothing to do with a slowdown of SpaceX’s Starlink in Ukraine, and does not know if Elon Musk was responsible for speed-capping the critical satellite service,” CNBC reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым