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Военное обозрение

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После фиаско Байдена на дебатах более 60 процентов американцев выступили за замену кандидата от Демпартии

После фиаско Байдена на дебатах более 60 процентов американцев выступили за замену кандидата от Демпартии

Словесное противостояние в прямом эфире обернулось паникой в стане демократов.

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