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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 3-й звездой

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в игре с «Тампой» (5:2) и был признан третьей звездой.

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