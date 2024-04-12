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Петербургский дневник

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Расчет ПТРК ВДВ ликвидировал в Часовом Яре вышку с ретрансляторами для FPV-дронов

Для уничтожения цели использовался комплекс «Фагот» Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) костромских десантников артиллерийского полка ВДВ ликвидировал вышку с ретрансляторами для FPV-дронов украинской армии в центре Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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