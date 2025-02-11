Эксперты назвали регионы РФ с максимальным темпом роста электропотребления

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в 2024 году быстрее всего увеличивалось на юге и в Сибири, при этом Ингушетия стала лидером по росту показателя - он подскочил на 40,8%, говорится в тексте имеющегося в распоряжении ТАСС исследования Аналитического кредитного … .