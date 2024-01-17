«Днепровский рубеж»: Видео взрыва броневика ВСУ с системой M58 MICLIC

Одна из Telegram-каналов под названием “Осведомитель” опубликовала видеозапись, на которой российский беспилотник уничтожает американский бронетранспортер International MaxxPro украинских вооруженных сил (ВСУ) в районе Херсона.
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