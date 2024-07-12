Священник заявил, что "плод внутри женщины ей не принадлежит"

А если женщина решится на аборт, то некие силы ее "в порошок сотрут" и никакого счастья не будет никогда Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что женщины не могут решать судьбу их будущего ребенка.
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