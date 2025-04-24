Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

Он также готов принять и других государственных лидеров Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Informer TV озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров.
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