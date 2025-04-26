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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс ушел с площадки до окончания 3-го матча против «Миннесоты»

«Лейкерс» проиграли встречу со счетом 104:116. В своем подкасте форвард объяснял, почему покидает паркет до сирены об окончании.

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