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Республика Алтай принимает юбилейный фестиваль на бурной воде

Республика Алтай принимает юбилейный фестиваль на бурной воде

С 25 по 30 августа Республика Алтай принимает одно из самых захватывающих событий на бурной воде. Легендарные соревнования "Кубок Катуни – Ак Талай Маргаан – Супер-марафон" проходят на реке Катуни уже в 25-й раз.

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