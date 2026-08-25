Республика Алтай принимает юбилейный фестиваль на бурной воде

С 25 по 30 августа Республика Алтай принимает одно из самых захватывающих событий на бурной воде. Легендарные соревнования "Кубок Катуни – Ак Талай Маргаан – Супер-марафон" проходят на реке Катуни уже в 25-й раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии